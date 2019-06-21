Протесты в Тбилиси: православный коммунист из РФ объяснил, почему сел в кресло главы парламента Грузии

21 июня, 2019, 10:44

Депутат Госдумы от Компартии РФ Сергей Гаврилов пояснил, почему сел в кресло главы грузинского парламента в Межпарламентской ассамблее православия, что повлекло акции протеста в Тбилиси

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

"Куда меня приглашает сесть принимающая сторона - там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно главе Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия - в данном случае я", - рассказал Гаврилов.

По его словам, он сидел на таком же месте и в парламентах других стран.

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Православный коммунист Гаврилов отметил, что он "скромный человек", и готов работать "хоть на приставном стульчике".

Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.