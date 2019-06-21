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Espreso.tvОбществоВ Тбилиси разогнали десятитысячную акцию протеста: пострадали 14 митингующих и 38 полицейских

В Тбилиси разогнали десятитысячную акцию протеста: пострадали 14 митингующих и 38 полицейских

В Тбилиси во время протестов, спровоцированных выступлениями российских политиков в парламенте Грузии, пострадали уже 14 протестующих и 38 правоохранителей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Тбилиси 20 июня проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которая продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, сев в кресло спикера парламента Грузии.

Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.

По словам главы фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, Гаврилов сел в кресло главы парламента Грузии без согласования с организаторами заседания.

Выступление российского депутата в парламенте Грузии спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента. Полиция начала задерживать протестующих, в результате чего возникли столкновения. Протестующие начали строить баррикады на проспекте Руставели.

Лидер партии "Новая Грузия" Вашадзе заявил, что протестующие снова соберутся на проспекте Руставели в 19:00.

"То, что сегодня сделало правительство, является абсолютно незаконным актом, направленным против народа. В 19:00 мы собираемся на проспекте Руставели, где ознакомим общественность с нашим планом дальнейших действий. Сейчас важно выяснить, кто задержан, кто находится в больнице и в каком состоянии ", - сказал Вашадзе.

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