Протесты в Тбилиси: глава парламента Грузии уходит в отставку, - СМИ

21 июня, 2019, 14:32

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подаст в отставку из-за протестов в Тбилиси, вызванных выступлением в парламенте депутата Госдумы РФ

Об этом сообщает грузинское издание Рresa.ge .

По данным издания, решение об отставке Кобахидзе приняли на заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта".

Сейчас ожидается официальное объявление об отставке главы парламента.

Напомним, в Тбилиси 20 июня проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которая продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, сев в кресло спикера парламента Грузии.

Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.

По словам главы фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, Гаврилов сел в кресло главы парламента Грузии без согласования с организаторами заседания.

Выступление российского депутата в парламенте Грузии спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента. Полиция начала разгонять и задерживать протестующих, в том числе с применением слезоточивого газа, возникли столкновения. Протестующие начали строить баррикады на проспекте Руставели.

Лидер партии "Новая Грузия" Вашадзе заявил, что протестующие снова соберутся на проспекте Руставели в 19:00.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который в это время находился с официальным визитом в Баку, напомнил, что Россия является страной-оккупантом, поэтому видеть выступление в грузинском парламенте российского депутата "очень тяжело".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что противостояние в стране выгодно России, а организаторы протестов в Тбилиси действуют в интересах государства-агрессора .

По данным СМИ, число пострадавших в результате разгона полицией акции протеста в Тбилиси достигло нескольких сотен . В Минздраве страны сообщили о 240 пострадавших .