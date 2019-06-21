Протесты в Грузии: во время акций пострадали более 30 журналистов
21 июня, 2019, 14:31
В результате столкновений, которые возникли во время протестов в грузинской столице Тбилиси, пострадали более 30 журналистов
Об этом сообщает телеканал Rustavi2 .
В Хартии журналистской этики Грузии отметили, что в результате столкновений между протестующими и правоохранителями в Тбилиси пострадал не менее 31 представитель СМИ.
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Отмечается, что журналисты освещали акции протеста.
Представители Хартии призвали полицию открыть уголовные производства из-за фактов ранения журналистов.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата не была согласована с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- Во время протестов в Тбилиси 4-5 правоохранителей избили журналиста Нику Мухигулашвили.
- По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
- 21 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси .
- 21 июня в Грузии на Межпарламентской Ассамблеи Православия российские депутаты напали на народного депутата Украины Виктора Еленского.
- В Минздраве Грузии сообщили, что во время столкновений под парламентом пострадали 240 человек, из них 80 - полицейские , более сотни человек находятся в больницах.
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