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Espreso.tvМирПротесты в Грузии: во время акций пострадали более 30 журналистов

Протесты в Грузии: во время акций пострадали более 30 журналистов

В результате столкновений, которые возникли во время протестов в грузинской столице Тбилиси, пострадали более 30 журналистов

Об этом сообщает телеканал Rustavi2 .

В Хартии журналистской этики Грузии отметили, что в результате столкновений между протестующими и правоохранителями в Тбилиси пострадал не менее 31 представитель СМИ.

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Отмечается, что журналисты освещали акции протеста.

Представители Хартии призвали полицию открыть уголовные производства из-за фактов ранения журналистов.

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