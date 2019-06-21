Разгон протестов в Тбилиси: пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии, - СМИ

21 июня, 2019, 10:36

Количество пострадавших в результате разгона полицией акции протеста в Тбилиси достигло нескольких сотен

Об этом сообщает грузинское издание rustavi2.ge .

Пострадавших госпитализировали в разные больницы, большинство - в больницу им. Ингороква. Врачи сообщают о пациентах в тяжелом состоянии.

По данным издания, пострадавшие поступают в больницы с ранениями в головы и конечностей вследствие попадания резиновых пуль. Нескольким молодым людям такие пули ранили глаза.

Среди раненых в частности журналистка издания "Курьер" Тамар Багашвили и оператор rustavi2.ge Ливан Меликидзе.

Ранее сообщалось, что во время протестов пострадали по меньшей мере 14 митингующих и 38 полицейских .

Напомним, в Тбилиси 20 июня проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, сев в кресло спикера парламента Грузии.

Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.

По словам председателя фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии без согласования с организаторами заседания.

Выступление российского депутата в парламенте Грузии спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента. Полиция начала разгонять и задерживать протестующих, в том числе с применением слезоточивого газа, возникли столкновения. Протестующие начали строить баррикады на проспекте Руставели.

Лидер партии "Новая Грузия" Вашадзе заявил, что протестующие снова соберутся на проспекте Руставели в 19:00.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который в это время находился с официальным визитом в Баку, напомнил, что Россия является страной-оккупантом, поэтому видеть выступление в грузинском парламенте российского депутата "очень тяжело".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что противостояние в стране выгодно России, а организаторы протестов в Тбилиси действуют в интересах государства-агрессора .