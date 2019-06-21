Разгон протестов в Тбилиси: пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии, - СМИ
Об этом сообщает грузинское издание rustavi2.ge .
Пострадавших госпитализировали в разные больницы, большинство - в больницу им. Ингороква. Врачи сообщают о пациентах в тяжелом состоянии.
По данным издания, пострадавшие поступают в больницы с ранениями в головы и конечностей вследствие попадания резиновых пуль. Нескольким молодым людям такие пули ранили глаза.
Среди раненых в частности журналистка издания "Курьер" Тамар Багашвили и оператор rustavi2.ge Ливан Меликидзе.
Ранее сообщалось, что во время протестов пострадали по меньшей мере 14 митингующих и 38 полицейских .
Напомним, в Тбилиси 20 июня проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, сев в кресло спикера парламента Грузии.
Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.
По словам председателя фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии без согласования с организаторами заседания.
Выступление российского депутата в парламенте Грузии спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента. Полиция начала разгонять и задерживать протестующих, в том числе с применением слезоточивого газа, возникли столкновения. Протестующие начали строить баррикады на проспекте Руставели.
Лидер партии "Новая Грузия" Вашадзе заявил, что протестующие снова соберутся на проспекте Руставели в 19:00.
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который в это время находился с официальным визитом в Баку, напомнил, что Россия является страной-оккупантом, поэтому видеть выступление в грузинском парламенте российского депутата "очень тяжело".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что противостояние в стране выгодно России, а организаторы протестов в Тбилиси действуют в интересах государства-агрессора .
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