//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Били 4-5 полицейских": во время протестов в Тбилиси правоохранители избили журналиста

"Били 4-5 полицейских": во время протестов в Тбилиси правоохранители избили журналиста


фото: Reuters
Журналист Ника Мухигулашвили, которого избили сотрудники правоохранительных органов, покинул здание МВД после нескольких часов допроса

Об этом сообщает "Грузия Online".

Журналист рассказал, что правоохранители искали участников акции, опрокинули машину и тех, кто объявил о своем неподчинении. В это время он со своим оператором были вместе с правоохранителями.

Сначала полиция сказала им, что они не имеют права снимать, но договорились, что будут снимать издалека. Затем ситуация обострилась, полиция пошла дальше и журналист с оператором пошли за ними. Тогда к ним подошли правоохранители и гражданское лицо.

Читайте также: Грузия под дубинками и водометами: как в Тбилиси разгоняли протестующих

"Пришли и хотели заставить нас стереть отснятый материал, но мы сказали, что не сотрем его. Начали трогать камеру, пытались достать чип, чего мы им не позволили. У нас была перепалка, однако с моей стороны не было никаких обид. Они знали, что я был журналистом, но начали физически обижать. Меня били 4-5 человек, потом меня задержали и привезли в отделение", - рассказал Мухигулашвили.

В отделении журналиста допросили и пообещали связаться с ним.

  • Протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
  • По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
  • Позже Гаврилов пояснил свое поведение.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

21 июня, 2019 пятница

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать