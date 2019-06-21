"Били 4-5 полицейских": во время протестов в Тбилиси правоохранители избили журналиста

21 июня, 2019, 11:34

Журналист Ника Мухигулашвили, которого избили сотрудники правоохранительных органов, покинул здание МВД после нескольких часов допроса

Об этом сообщает "Грузия Online".

Журналист рассказал, что правоохранители искали участников акции, опрокинули машину и тех, кто объявил о своем неподчинении. В это время он со своим оператором были вместе с правоохранителями.

Сначала полиция сказала им, что они не имеют права снимать, но договорились, что будут снимать издалека. Затем ситуация обострилась, полиция пошла дальше и журналист с оператором пошли за ними. Тогда к ним подошли правоохранители и гражданское лицо.

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"Пришли и хотели заставить нас стереть отснятый материал, но мы сказали, что не сотрем его. Начали трогать камеру, пытались достать чип, чего мы им не позволили. У нас была перепалка, однако с моей стороны не было никаких обид. Они знали, что я был журналистом, но начали физически обижать. Меня били 4-5 человек, потом меня задержали и привезли в отделение", - рассказал Мухигулашвили.

В отделении журналиста допросили и пообещали связаться с ним.