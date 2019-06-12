В Молдове подрались новый глава МВД и глава полиции
12 июня, 2019, 14:23
Министр внутренних дел от нового правительства попытался зайти в Генеральный инспекторат полиции, чему активно препятствовал глава ведомства
Об этом сообщает Интерфакс.
Полицейские остановили столкновения между новым министром внутренних дел Молдовы и действующим начальником Генерального инспектората полиции, говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел возле здания управления Национального инспектората расследований в Кишиневе.
Отмечается, что несколько сотрудников этого управления поддержали новое правительство Молдовы. Поэтому глава полиции сразу же отстранил их от работы. Здание Генерального инспектората были заблокированы полицейскими в масках, а в кабинетах сотрудников, которые перешли на сторону нового правительства, начались обыски.
Начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь, освобожденный решением нового правительства, выходя из офиса, сообщил журналистам, что в "доме находятся важные документы и информация о свидетелях громких уголовных дел, поэтому силы полиции прибыли для предотвращения утечки информации".
Новый министр внутренних дел, председатель партии Платформа DA Андрей Нэстасе прибыл на место конфликта и попытался пройти в здание, где находились отстранены от должности полицейские. Однако ему не позволили это сделать, говорится в сообщении.
Отмечается, что Нестасе вступил в конфликт с Пынзарем у дверей здания. Между ними возникла перепалка с потасовкой.
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