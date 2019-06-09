Суд отстранил Додона с поста президента Молдовы

9 июня, 2019, 12:49

Суд общей юрисдикции в Молдове в воскресенье, 9 июня 2019 года, освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа

Свое решение суд объясняет тем, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение Конституционного суда, передает Радио Свобода .

Демократическая партия Молдовы, возглавляемая Филиппом, 8 июня заявила о намерении обжаловать легитимность нового правительства, сформированного пророссийской Социалистической партией и проевропейского блока Acum ( «Сегодня»). Додон - бывший председатель Социалистической партии - создание нового правительства поддержал.

Лидер Acum, бывшая министр образования и советник Всемирного банка Майя Санду присягу как новый премьер-министр 8 июня. Это произошло после того, как парламент на несколько месяцев оказался в тупике - ни одна из партий не получила большинства по результатам голосования в феврале 2019 года.

Однако представители Демократической партии обвинили Санду и социалистов в узурпации власти. Они заявили, что Додон проигнорировал заключение Конституционного суда, согласно которому, если правительство не будет сформировано до 7 июня, выборы надо провести повторно.