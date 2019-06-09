Суд отстранил Додона с поста президента Молдовы
Свое решение суд объясняет тем, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение Конституционного суда, передает Радио Свобода .
Демократическая партия Молдовы, возглавляемая Филиппом, 8 июня заявила о намерении обжаловать легитимность нового правительства, сформированного пророссийской Социалистической партией и проевропейского блока Acum ( «Сегодня»). Додон - бывший председатель Социалистической партии - создание нового правительства поддержал.
Лидер Acum, бывшая министр образования и советник Всемирного банка Майя Санду присягу как новый премьер-министр 8 июня. Это произошло после того, как парламент на несколько месяцев оказался в тупике - ни одна из партий не получила большинства по результатам голосования в феврале 2019 года.
Однако представители Демократической партии обвинили Санду и социалистов в узурпации власти. Они заявили, что Додон проигнорировал заключение Конституционного суда, согласно которому, если правительство не будет сформировано до 7 июня, выборы надо провести повторно.
- Напомним, КС Молдовы одновременно объявил "неконституционными" и правительство, и парламент .
- Таким образом, Конституционный суд де-юре поддержал позицию Демпартии, отмечают политологи.
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