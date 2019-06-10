Украина против "российского сценария федерализации" Молдавии, - МИД
10 июня, 2019, 08:36
Украина обеспокоена развитием политической ситуации в соседней Молдавии
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Призываем ведущие политические силы Молдавии действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния, говорится в сообщении.
Отмечается, что важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации Молдовы.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром соглавы проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции уволил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- 9 июня секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове
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