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Espreso.tvОбществоУкраина против "российского сценария федерализации" Молдавии, - МИД

Украина против "российского сценария федерализации" Молдавии, - МИД

Украина обеспокоена развитием политической ситуации в соседней Молдавии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Призываем ведущие политические силы Молдавии действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния, говорится в сообщении.

Отмечается, что важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации Молдовы.

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