Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент
8 июня, 2019, 16:20
Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В Конституционном суде отмечают, что парламент Молдовы должен закончить формирование правительства до 7 июня. Перед этим суд поставил, что на формирование правительства отводится 90 дней, а этот срок истек в полночь 8 июня, говорится в сообщении.
Отмечается, что следующим шагом должно стать подписание президентом страны Игорем Додоном указа о роспуске парламента.
После этого должно стать назначение новой даты проведения парламентских выборов, говорится в сообщении.
Президент Додон заявил, что пока не будет подписывать указ о роспуске парламента, поскольку считает, что депутаты еще могут договориться о создании коалиции.
- Напомним, 15 мая президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов подписать в середине июня указ о роспуске парламента и о проведении досрочных парламентских выборов, если к тому времени не будет создана парламентская коалиция