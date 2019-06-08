Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент

8 июня, 2019, 16:20

Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Конституционном суде отмечают, что парламент Молдовы должен закончить формирование правительства до 7 июня. Перед этим суд поставил, что на формирование правительства отводится 90 дней, а этот срок истек в полночь 8 июня, говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом должно стать подписание президентом страны Игорем Додоном указа о роспуске парламента.

После этого должно стать назначение новой даты проведения парламентских выборов, говорится в сообщении.

Президент Додон заявил, что пока не будет подписывать указ о роспуске парламента, поскольку считает, что депутаты еще могут договориться о создании коалиции.