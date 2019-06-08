//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКонституционный суд Молдовы постановил распустить парламент

Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент

Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Конституционном суде отмечают, что парламент Молдовы должен закончить формирование правительства до 7 июня. Перед этим суд поставил, что на формирование правительства отводится 90 дней, а этот срок истек в полночь 8 июня, говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом должно стать подписание президентом страны Игорем Додоном указа о роспуске парламента.

После этого должно стать назначение новой даты проведения парламентских выборов, говорится в сообщении.

Президент Додон заявил, что пока не будет подписывать указ о роспуске парламента, поскольку считает, что депутаты еще могут договориться о создании коалиции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

8 июня, 2019 суббота

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать