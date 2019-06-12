В Молдове проходят обыски в полицейских, которые поддержали новое правительство

12 июня, 2019, 11:14

Руководитель управления №6 Национального инспектората расследований (НИР) Молдовы Анатолий Маковей сообщил о проведении обысков в его управлении после того, как он и часть сотрудников поддержали 11 июня новое правительство Майи Санду

Об этом сообщает издание NewsMaker.

В среду Маковей сообщил, что его и его коллег обыскали якобы сотрудник бригады специального назначения "Fulger". Также несколько сотрудников управления заявили, что им сообщили об отстранении от должностей.

В здание управления прибыл Александр Пынзарь, глава Национального инспектората полиции, уволенный новым правительством. Пынзарь отметил, что сотрудники, которые вчера выразили поддержку правительства Санду, были отстранены от должностей. В связи с их заявлениями началось расследование.

Позже к зданию управления прибыл Андрей Нэстасе, новый министр внутренних дел от правительства Санду. Он призвал полицейских заявить, что они больше не поддерживают предыдущее правительство Павла Филиппа и старое руководство Национального инспектората полиции во главе с Пынзарем.