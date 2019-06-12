В Молдове проходят обыски в полицейских, которые поддержали новое правительство
Об этом сообщает издание NewsMaker.
В среду Маковей сообщил, что его и его коллег обыскали якобы сотрудник бригады специального назначения "Fulger". Также несколько сотрудников управления заявили, что им сообщили об отстранении от должностей.
В здание управления прибыл Александр Пынзарь, глава Национального инспектората полиции, уволенный новым правительством. Пынзарь отметил, что сотрудники, которые вчера выразили поддержку правительства Санду, были отстранены от должностей. В связи с их заявлениями началось расследование.
Позже к зданию управления прибыл Андрей Нэстасе, новый министр внутренних дел от правительства Санду. Он призвал полицейских заявить, что они больше не поддерживают предыдущее правительство Павла Филиппа и старое руководство Национального инспектората полиции во главе с Пынзарем.
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