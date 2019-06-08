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Espreso.tvМирПарламент Молдовы назначил премьер-министра

Парламент Молдовы назначил премьер-министра

Депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром соглавы проевропейского блока ACUM Майи Санду
Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречаная, сообщают местные СМИ.
 
"Депутаты единогласно поддержали кандидата в премьеры Майю Санду, поздравляем ее с назначением", - отметила Гречаная.
 
Новая премьер представила парламенту программу работы правительства и сообщила, что ее работа будет базироваться на трех приоритетах.
 
По ее словам, первый приоритет это принятие закона по деолигархизации. Второй приоритет - вывод страны из изоляции и восстановление экономики, возвращение доверия партнеров и финансирования из внешних источников для проведения реформ и социальной политики. Третий - улучшение благосостояния граждан.
 
В парламенте Санду представила свою команду. МВД возглавит соглава блока ACUM Андрей Нэстасе, министром экономики и инфраструктуры станет Вадим Бринзан, министром образования, науки и культуры - Лилиана Николаеску-Онофрей, министром юстиции - Станислав Павловский, министром здравоохранения, труда и социальной защиты - Алла Немеренко.
 
Вице-премьером по вопросам реинтеграции станет Василий Шова, министром обороны - Павел Войко, министром иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, министром финансов - Наталья Гаврилица, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Джеорджета Минку.
 
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