Евросоюз признал легитимным новое правительство Молдовы
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В совместном заявлении еврокомиссара Иоганнеса Хана и верховной представительницы ЕС по вопросам внешней безопасности Федерики Могерини говорится, что Европейский союз готов работать с новым правительством Молдовы
"Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в частности о формировании коалиционного правительства. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации. Уважение к верховенству права и демократии должно оставаться основой наших отношений", - говорится в заявлении.
Представители ЕС отметили, что диалог между демократически избранными представителями должно оставаться ключом к решению нынешнего политического кризиса.
7 июня Конституционный суд Молдовы постановил, что президент обязан распустить парламент из-за того, что в течение 90 дней после утверждения результатов парламентских выборов не было сформировано правительство.
- Напомним, суд общей юрисдикции в Молдове в воскресенье, 9 июня 2019 года, освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.