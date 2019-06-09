Евросоюз признал легитимным новое правительство Молдовы

9 июня, 2019, 20:23

Европейский союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом с должности президента Игоря Додона

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В совместном заявлении еврокомиссара Иоганнеса Хана и верховной представительницы ЕС по вопросам внешней безопасности Федерики Могерини говорится, что Европейский союз готов работать с новым правительством Молдовы

"Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в частности о формировании коалиционного правительства. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации. Уважение к верховенству права и демократии должно оставаться основой наших отношений", - говорится в заявлении.

Представители ЕС отметили, что диалог между демократически избранными представителями должно оставаться ключом к решению нынешнего политического кризиса.

7 июня Конституционный суд Молдовы постановил, что президент обязан распустить парламент из-за того, что в течение 90 дней после утверждения результатов парламентских выборов не было сформировано правительство.