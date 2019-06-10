Москва признала новое правительство Молдовы
10 июня, 2019, 14:29
Россия признала новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду
Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.
"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении российского министерства иностранных дел.
Новые органы власти в Молдове в МИД РФ называют "демократически избранными" и выражают надежду на сотрудничество по "восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей".
Также отмечается, что "единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдове" в РФ считают диалог всех ответственных политических сил.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром соглавы проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции отстранил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы , сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- 9 июня секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове.
- В МИД Украины заявили об озабоченности развитием политической ситуации в соседней Молдове и отметили, что Украина против "российского сценария федерализации" Молдавии .
- Накануне вечером молдавский вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Секретарь Совбеза Александр Данилюк сообщил, что происходит мониторинг ситуации.
- МИД Украины в своей официальной реакции на события в Молдове предостерег от реализации "российского сценария федерализации".
- СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению к радикально настроенным гражданам Российской Федерации.
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