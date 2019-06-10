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Espreso.tvМирМосква признала новое правительство Молдовы

Москва признала новое правительство Молдовы


фото: REUTERS
Россия признала новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении российского министерства иностранных дел.

Новые органы власти в Молдове в МИД РФ называют "демократически избранными" и выражают надежду на сотрудничество по "восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей".

Также отмечается, что "единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдове" в РФ считают диалог всех ответственных политических сил.

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