У Путина заявили, что "хозяин Молдовы" тайно предлагал переориентацию на Москву

11 июня, 2019, 10:20

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который является спецпредставителем президента Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой, заявил, что молдавский олигарх, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать общую коалицию

В частности, предлагалось урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации МолдовыОб этом сообщает российское издание Коммерсант .

По словам Плахотнюка, именно Россия, в частности Козак, предлагал ему решить приднестровский конфликт из-за федерализации республики. Однако Козак утверждает: 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.

"Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - сказал Козак.

Козак уверяет: тему урегулирования приднестровского конфликта и федерализации Молдовы Москва ни с кем из политических партий не обсуждала.