У Путина заявили, что "хозяин Молдовы" тайно предлагал переориентацию на Москву
В частности, предлагалось урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации МолдовыОб этом сообщает российское издание Коммерсант .
По словам Плахотнюка, именно Россия, в частности Козак, предлагал ему решить приднестровский конфликт из-за федерализации республики. Однако Козак утверждает: 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.
"Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - сказал Козак.
Козак уверяет: тему урегулирования приднестровского конфликта и федерализации Молдовы Москва ни с кем из политических партий не обсуждала.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседатели проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченной государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы , сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- 9 июня секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове.
- В МИД Украины заявили об озабоченности развитием политической ситуации в соседней Молдове и отметили, что Украина против "российского сценария федерализации" Молдавии .
- Накануне вечером молдавское вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Секретарь Совбеза Александр Данилюк сообщил, что происходит мониторинг ситуации.
- МИД Украины в своем официальном реакции на события в Молдове предостерег относительно реализации "российского сценария федерализации".
- СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению к радикально настроенным гражданам Российской Федерации.
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