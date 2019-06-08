Парламент Молдовы признал свою страну "захваченным государством"

8 июня, 2019, 22:27

В Молдове парламентское большинство проголосовало за декларацию "О захваченном государстве", которую поддержал 61 депутат

Об этом сообщает NewsMaker.

Представитель блока ACUM Андрей Нестатсе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и высказывается вотум недоверия Конституционному суду страны, говорится в сообщении.

Отмечается, что в декларации содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности, а также главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Он предложил большинстве обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что Конституционный суд Молдовы принимает решения, противоречащие закону.