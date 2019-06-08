Парламент Молдовы признал свою страну "захваченным государством"
8 июня, 2019, 22:27
В Молдове парламентское большинство проголосовало за декларацию "О захваченном государстве", которую поддержал 61 депутат
Об этом сообщает NewsMaker.
Представитель блока ACUM Андрей Нестатсе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и высказывается вотум недоверия Конституционному суду страны, говорится в сообщении.
Отмечается, что в декларации содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности, а также главу Национального центра по борьбе с коррупцией.
Он предложил большинстве обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что Конституционный суд Молдовы принимает решения, противоречащие закону.
- Напомним, 8 июня парламент Молдовы назначил премьер-министром соглаву проевропейского блока ACUM Майю Санду.
- 8 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.