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Espreso.tvМирКризис в Молдове: СБУ усилила контрразведывательный режим в отношении россиян

Кризис в Молдове: СБУ усилила контрразведывательный режим в отношении россиян


фото: REUTERS
Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян на украинско-молдавской границе из-за ситуации в Молдове

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение принято с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы.

Спецслужба сообщила, что оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию в Молдове. В частности, СБУ обменивается информацией с молдавскими коллегами "для сохранения спокойствия и стабильности в регионе".

"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сообщила Служба безопасности Украины.

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