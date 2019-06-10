Кризис в Молдове: СБУ усилила контрразведывательный режим в отношении россиян
10 июня, 2019, 11:14
Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян на украинско-молдавской границе из-за ситуации в Молдове
Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение принято с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы.
Спецслужба сообщила, что оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию в Молдове. В частности, СБУ обменивается информацией с молдавскими коллегами "для сохранения спокойствия и стабильности в регионе".
"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сообщила Служба безопасности Украины.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром соглавы проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- 9 июня секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове.
- В МИД Украины заявили об озабоченности развитием политической ситуации в соседней Молдове и отметили, что Украина против "российского сценария федерализации" Молдавии .
- Накануне вечером молдавский вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Секретарь Совбеза Александр Данилюк сообщил, что происходит мониторинг ситуации.
- МИД Украины в своей официальной реакции на события в Молдове предостерег относительно реализации "российского сценария федерализации".
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