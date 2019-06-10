Кризис в Молдове: СБУ усилила контрразведывательный режим в отношении россиян

10 июня, 2019, 11:14

Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян на украинско-молдавской границе из-за ситуации в Молдове

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение принято с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы.

Спецслужба сообщила, что оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию в Молдове. В частности, СБУ обменивается информацией с молдавскими коллегами "для сохранения спокойствия и стабильности в регионе".

"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сообщила Служба безопасности Украины.