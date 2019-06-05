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Espreso.tvОбществоВ Раде собирают подписи за отставку Авакова

В Раде собирают подписи за отставку Авакова


фото: nv.ua
В Верховной Раде Украины начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщил народный депутат Остап Еднак в Facebook.

"Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", - написал он.

По мнению нардепа, граждане чувствуют опасность от МВД.

"Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников", - написал Еднак.

Он добавил фото соответствующего постановления.

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