В Раде собирают подписи за отставку Авакова
5 июня, 2019, 15:24
В Верховной Раде Украины начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова
Об этом сообщил народный депутат Остап Еднак в Facebook.
"Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", - написал он.
По мнению нардепа, граждане чувствуют опасность от МВД.
"Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников", - написал Еднак.
Он добавил фото соответствующего постановления.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачи зафиксировали у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца задержали. Им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненый полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство", полицейским грозит пожизненное заключение.
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- 4 июня из-за смерти ребенка в Переяславе-Хмельницком местные жители пикетировали участок полиции: жгли шины, бросали в помещение файеры.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет подавать в отставку на фоне вероятного убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова.