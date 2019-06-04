Аваков пообещал семье погибшего мальчика помощь и контроль за расследованием
4 июня, 2019, 18:38
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прокомментировал гибель 5-летнего мальчика
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.
Арсен Аваков и Сергей Князев встретились с семьей погибшего Кирилла Тлявова.
Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявових специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.
"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.
- 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой. 2 июня этих полицейских задержали. Им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненный полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Подозреваемым грозит пожизненное заключение.