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Espreso.tvОбществоАваков пообещал семье погибшего мальчика помощь и контроль за расследованием

Аваков пообещал семье погибшего мальчика помощь и контроль за расследованием


фото: МВС України
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прокомментировал гибель 5-летнего мальчика

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

Арсен Аваков и Сергей Князев встретились с семьей погибшего Кирилла Тлявова.

Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявових специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

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