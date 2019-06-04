Аваков пообещал семье погибшего мальчика помощь и контроль за расследованием

4 июня, 2019, 18:38

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прокомментировал гибель 5-летнего мальчика

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

Арсен Аваков и Сергей Князев встретились с семьей погибшего Кирилла Тлявова.

Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявових специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.