ЦИК обработала 92% протоколов второго тура выборов
22 апреля, 2019, 09:17
Центральная виборача комиссия по состоянию на 9:00 понедельника 22 апреля обработала 92,59% протоколов второго тура выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК .
По обновленным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 17166379 избирателей. 2,32% бюллетеней были признаны недействительными.
Владимира Зеленского поддержали 73,17% - 12561692 избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 24,5% - 4206056 избирателей.
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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