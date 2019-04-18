Дело об убийстве Гандзюк: активисты под судом зажгли файеры

18 апреля, 2019, 15:06

Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" под зданием Шевченковского суда Киева зажгли файеры и петарды

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Шевченковском суде Киева сегодня рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.

Около 30 человек собрались под зданием суда с плакатами. Они пришли в суд.