Дело об убийстве Гандзюк: активисты под судом зажгли файеры
18 апреля, 2019, 15:06
Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" под зданием Шевченковского суда Киева зажгли файеры и петарды
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Шевченковском суде Киева сегодня рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.
Около 30 человек собрались под зданием суда с плакатами. Они пришли в суд.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец убитой журналистки, Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, главой Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- 30 января глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить "ложные обвинения его в причастности к трагедии погибшей активистки Екатерины Гандзюк".
- 28 марта активисты провели акции под домами Мангера и Рищука. 29 марта Рищука допросили на полиграфе.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- 5 апреля главе облсовета Херсонщины Владиславу Мангеру надели электронный браслет для отслеживания его местонахождения.
- 12 апреля Мангер вышел на работу в облсовет.
- 15 апреля ГПУ просила отстранить Мангера с должности еще на 2 месяца.
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