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Дело об убийстве Гандзюк: активисты под судом зажгли файеры


фото: rbc.ua
Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" под зданием Шевченковского суда Киева зажгли файеры и петарды

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Шевченковском суде Киева сегодня рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.

Около 30 человек собрались под зданием суда с плакатами. Они пришли в суд.

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