"Здесь живет убийца". Активисты провели акции под домами Мангера и Рищука
28 марта, 2019, 15:44
Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели акции под домами заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера
Об этом сообщает РБК-Украина.
В акциях участвовали несколько десятков человек. Они оставили на стенах домов и пути надписи "Здесь живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер убийца".
Также участники инцидента бросали петарды и зажгли файеры с красным дымом.
На пороге Херсонского управления полиции появилось граффити "Сидеть должны убийцы". На месте проведения акций находятся представители полиции. Активистам они не противодействуют.
- Напомним, 31 июля 2018 года Катерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин объявлен в розыск.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
- Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера.
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