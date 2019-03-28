"Здесь живет убийца". Активисты провели акции под домами Мангера и Рищука

28 марта, 2019, 15:44

Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели акции под домами заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера

Об этом сообщает РБК-Украина.

В акциях участвовали несколько десятков человек. Они оставили на стенах домов и пути надписи "Здесь живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер убийца".

Также участники инцидента бросали петарды и зажгли файеры с красным дымом.

На пороге Херсонского управления полиции появилось граффити "Сидеть должны убийцы". На месте проведения акций находятся представители полиции. Активистам они не противодействуют.