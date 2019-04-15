ГПУ просит отстранить Мангера с должности еще на 2 месяца
Об этом заявил прокурор Сергей Василенко, передает РБК-Украина.
В ходе заседания прокурор Сергей Василенко озвучил обоснование ходатайства о продлении срока отстранения.
"В ходатайстве прокуратура просит продлить срок отстранения от должности Владислава Мангера", - сказалда судья Наталья Притула.
Василенко отметил, что до сих пор существуют риски относительно свидетелей по делу, а также по отношению к представителю семьи Гандзюк - Евгении Закревской.
"Основанием для неприязни есть отношение Мангера к Екатерине Гандзюк. Срок досудебного расследования был продлен до 3.07.2019", - отметил прокурор.
Со стороны защиты утверждают, что, согласно нормам УПК, нельзя продлевать срок отстранения, если он уже истек.
"Указанные обстоятельства продолжают существовать, а значит, существуют и указанные риски. Все свидетели пока не допрошены. При наличии достаточных доказательств, я прошу удовлетворить мое ходатайство. Прошу продлить срок по отстранению на два месяца", - заявил прокурор.
Отметим, срок отстранения Мангера от должности истек еще 6 апреля.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец убитой журналистки, Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- 30 января глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить "ложные обвинения его в причастности к трагедии погибшей активистки Екатерины Гандзюк".
- 28 марта активисты провели акции под домами Мангера и Рищука. 29 марта Рищука допросили на полиграфе.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- 5 апреля главе облсовета Херсонщины Владиславу Мангеру надели электронный браслет для отслеживания его местонахождения.
- 12 апреля Мангер вышел на работу в облсовет.
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