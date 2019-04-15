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ГПУ просит отстранить Мангера с должности еще на 2 месяца

Сторона обвинения по делу Владислава Мангера просит отстранить подозреваемого от занимаемой должности сроком на два месяца

Об этом заявил прокурор Сергей Василенко, передает РБК-Украина.

В ходе заседания прокурор Сергей Василенко озвучил обоснование ходатайства о продлении срока отстранения.

"В ходатайстве прокуратура просит продлить срок отстранения от должности Владислава Мангера", - сказалда судья Наталья Притула.

Василенко отметил, что до сих пор существуют риски относительно свидетелей по делу, а также по отношению к представителю семьи Гандзюк - Евгении Закревской.

"Основанием для неприязни есть отношение Мангера к Екатерине Гандзюк. Срок досудебного расследования был продлен до 3.07.2019", - отметил прокурор.

Со стороны защиты утверждают, что, согласно нормам УПК, нельзя продлевать срок отстранения, если он уже истек.

"Указанные обстоятельства продолжают существовать, а значит, существуют и указанные риски. Все свидетели пока не допрошены. При наличии достаточных доказательств, я прошу удовлетворить мое ходатайство. Прошу продлить срок по отстранению на два месяца", - заявил прокурор.

Отметим, срок отстранения Мангера от должности истек еще 6 апреля.

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