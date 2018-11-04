Полиция переквалифицировала производство по делу о нападении на Екатерину Гандзюк

4 ноября, 2018, 16:21

Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство"

Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Таркало, сообщает "Украинская правда".

"Полиция переквалифицировала уголовное производство. Теперь оно будет расследоваться по пунктам 4, 6, 11, 12 части 2 статьи 115 УК "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу; совершенное по предварительному сговору группой лиц", - сказал спикер Нацполиции.

Тракало подчеркнул, что полиция выражает искренние соболезнования родным и близким Гандзюк и обещает приложить максимум усилий для установления мотивов этого преступления и наказания виновных.