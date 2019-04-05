Убийство Гандзюк. На Мангера надели электронный браслет
5 апреля, 2019, 17:15
Главе облсовета Херсонщины Владиславу Мангеру надели электронный браслет для отслеживания его местонахождения
Об этом Общественному сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Электронный средство слежения надели сегодня после обеда в отделении полиции в Днепровском районе города Херсон", - сказал он.
Тракало отметил, что Мангер имеет право свободно передвигаться в пределах Херсона, а выезжать за город может только с разрешения следственного судьи Службы безопасности.
- Напомним, 31 июля 2018 Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года, около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
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