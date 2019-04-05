Убийство Гандзюк. На Мангера надели электронный браслет

5 апреля, 2019, 17:15

Главе облсовета Херсонщины Владиславу Мангеру надели электронный браслет для отслеживания его местонахождения

Об этом Общественному сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Электронный средство слежения надели сегодня после обеда в отделении полиции в Днепровском районе города Херсон", - сказал он.

Тракало отметил, что Мангер имеет право свободно передвигаться в пределах Херсона, а выезжать за город может только с разрешения следственного судьи Службы безопасности.