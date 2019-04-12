Мангер вернулся на работу в облсовет

12 апреля, 2019, 15:27

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер сегодня вышел на работу

Об этом сообщает местное издание "Мост".

Мангер с утра приходил на работу и принимал посетителей, сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что по словам его адвокатов, Мангер еще позавчера находился в реанимации.

По данным издания, вчера Мангер ужинал со своим бизнес-партнером Трутневым в кафе "Сандро".

На этой неделе суд не смог рассмотреть ходатайство об отстранении Мангера от должности, а защита просила перенести заседание из-за того, что он был в реанимации. 6 марта суд отстранял его сроком на один месяц, говорится в сообщении.