Мангер вернулся на работу в облсовет
12 апреля, 2019, 15:27
Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер сегодня вышел на работу
Об этом сообщает местное издание "Мост".
Мангер с утра приходил на работу и принимал посетителей, сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что по словам его адвокатов, Мангер еще позавчера находился в реанимации.
По данным издания, вчера Мангер ужинал со своим бизнес-партнером Трутневым в кафе "Сандро".
На этой неделе суд не смог рассмотреть ходатайство об отстранении Мангера от должности, а защита просила перенести заседание из-за того, что он был в реанимации. 6 марта суд отстранял его сроком на один месяц, говорится в сообщении.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец убитой журналистки, Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- 30 января глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить "ложные обвинения его в причастности к трагедии погибшей активистки Екатерины Гандзюк".
- 28 марта активисты провели акции под домами Мангера и Рищука. 29 марта Рищука допросили на полиграфе.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- 5 апреля главе облсовета Херсонщины Владиславу Мангеру надели электронный браслет для отслеживания его местонахождения.
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