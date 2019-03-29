Рищука допросили на полиграфе по делу Гандзюк
29 марта, 2019, 19:40
Заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук дал показания на полиграфе
Об этом сообщает "Херсонщина за день".
Рищук находился около шести часов в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз на проведении психологической экспертизы с применением компьютерного полиграфа.
Также уточняется, что он дал согласие на проведение этой экспертизы в Службе безопасности Украины.
- Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игорь Павловский. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин пока объявлен в розыск.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
- Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера.
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