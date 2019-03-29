Рищука допросили на полиграфе по делу Гандзюк

29 марта, 2019, 19:40

Заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук дал показания на полиграфе

Об этом сообщает "Херсонщина за день".

Рищук находился около шести часов в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз на проведении психологической экспертизы с применением компьютерного полиграфа.

Также уточняется, что он дал согласие на проведение этой экспертизы в Службе безопасности Украины.