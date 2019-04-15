Суд не продлил отстранение Мангера от должности главы Херсонского облсовета

15 апреля, 2019, 10:50

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности главы Херсонского облсовета подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру

Об этом сообщает "Общественное".

В частности, сторона обвинения просила продлить отстранение Мангера, подчеркивая риски давления на потенциальных свидетелей и необходимостьи проведения допросов и экспертиз.

А сторона защиты возражала, чтобы суд продлил отстранение от должности. Защита подчеркивала, что должность Мангера не предусматривает влияния на депутатов, он лишь координирует проведение совещаний.

Они также отметили, что нельзя продолжать то, что уже завершалось (предыдущий срок отстранения истек 6 апреля - ред.).

Адвокаты добавили к материалам заявление депутатов областного совета с требованием вернуть Мангера к должности.

А Мангер поддержал своих защитников и отметил, что не имеет возможности влиять на депутатов, а показания других подозреваемых Торбина и Павловского - противоречивы.