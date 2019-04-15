Суд не продлил отстранение Мангера от должности главы Херсонского облсовета
Об этом сообщает "Общественное".
В частности, сторона обвинения просила продлить отстранение Мангера, подчеркивая риски давления на потенциальных свидетелей и необходимостьи проведения допросов и экспертиз.
А сторона защиты возражала, чтобы суд продлил отстранение от должности. Защита подчеркивала, что должность Мангера не предусматривает влияния на депутатов, он лишь координирует проведение совещаний.
Они также отметили, что нельзя продолжать то, что уже завершалось (предыдущий срок отстранения истек 6 апреля - ред.).
Адвокаты добавили к материалам заявление депутатов областного совета с требованием вернуть Мангера к должности.
А Мангер поддержал своих защитников и отметил, что не имеет возможности влиять на депутатов, а показания других подозреваемых Торбина и Павловского - противоречивы.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец убитой журналистки, Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, главой Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- 30 января глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить "ложные обвинения его в причастности к трагедии погибшей активистки Екатерины Гандзюк".
- 28 марта активисты провели акции под домами Мангера и Рищука. 29 марта Рищука допросили на полиграфе.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- 5 апреля главе облсовета Херсонщины Владиславу Мангеру надели электронный браслет для отслеживания его местонахождения.
- 12 апреля Мангер вышел на работу в облсовет.
- 15 апреля ГПУ просила отстранить Мангера от должности еще на 2 месяца.
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