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"Сегодня с 15:00 до 18:00": Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" сдавать анализы на наркотики

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики

Об этом он заявил на пресс-конференции "Добровольная сдача анализов кандидатами в президенты Украины" на НСК "Олимпийский", передает Эспрессо.TV

"Я слышал, что один из кандидатов подтвердил, а другой отказался. Но я не хочу их имен произносить. Поэтому я приглашаю обоих кандидатов, как бы там ни было, сюда в НСК" Олимпийский "между 15:00 и 18:00, сегодня . Вот комната допинг-контроля и мы вас ждем, дорогие кандидаты в президенты Украины для настоящего, квалифицированного, с экспертами допинг-контроля ", - сказал он.

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