Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто

7 марта, 2019, 15:38

Кандидаты в президенты, официально зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Украины, от "А" до "Я". материал обновляется

В воскресенье, 31 марта 2019 года, в Украине состоятся президентские выборы. Центральная избирательная комиссия регистрировала кандидатов на высший пост в государстве до 8 февраля (включительно), а подача документов завершилась 3 февраля (включительно).

До 10 апреля страна узнает результаты выборов.

21 апреля может состояться второй тур президентских выборов.

Объявление результатов - до 1 мая 2019 года.

Редакция Еспресо.TV собрала в один материал профайлы на официально зарегистрированных кандидатов и будет постоянно обновлять этот список. Фамилии потенциальных руководителей государства расположены в тексте в алфавитном порядке.

Подробнее - вы можете прочитать, перейдя по гиперссылке, нажав на фамилию или фото кандидата.

Балашов Геннадий

Геннадий Балашов - 1961 года, украинский предприниматель, блогер, бывший депутат Рады (1998-2002), общественный деятель, Балашов выдвинут партией "5.10", лидером которой он является. Эту партию Балашов называет "единственной либертарианской партией в Украине".

Бессмертный Роман

26 января Роман Бессмертный создал новую политическую партию "Рух +380" и заявил о намерении идти в президенты Украины. Поскольку Министерство юстиции пока не зарегистрировало новую партию, он идет на выборы как самовыдвиженец. "+380 - это международный код Украины. Где бы ни были украинцы - в Польше, Италии, Португалии, США - они набирают именно эти цифры. Они греют нашу душу, соединяют нас с родной землей, потому что Украина должна быть там, где украинцы" , - пояснил Бессмертный идею названия новой партии. 4 февраля Романа Бессмертного зарегистрировали кандидатом в президенты.

Богомолец Ольга

Ольга Богомолец баллотируется как самовыдвиженка. Она 1966 года рождения, депутат Рады от БПП, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, беспартийная. 2014 Ольга Богомолец уже баллотировалась в президенты Украины как самовыдвиженец. Получила восьмой результат с 2% поддержки украинцев.

Богословская Инна

25 января Центральная избирательная комиссия приняла документы от экс-нардепа от "Партии регионов" Инны Богословской. Она идет на выборы как самовыдвиженка. Богословская в апреле-ноябре 2007 года работала заместителем министра юстиции Украины, с 2007 года была народным депутатом от "Партии регионов" в Верховной Раде VI и VII созывов. 27 апреля 2010 голосовала за ратификацию соглашения о продлении пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. 30 ноября 2013 после первого силового разгона Евромайдана Богословская заявила о выходе из фракции регионалов и из "Партии регионов". Залог в 2,5 млн грн, необходимый для участия в президентской гонке, Богословская принесла в ЦИК наличными в черном пакете. 30 января ЦИК предоставила ей право баллотироваться на пост президента.

Бойко Юрий

22 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юрия Бойко кандидатом в президенты Украины. Внефракционный народный депутат, бывший сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде, идет на президентские выборы как самовыдвиженец . Общественное движение "Опозиционная платформа - за жизнь", которую он представляет, сейчас не зарегистрирована как партия.

Бондарь Виктор

Виктор Бондарь - министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова. Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов. 30 января Бондаря выдвинули кандидатом в президенты от партии "Возрождение", а 4 февраля ЦИК предоставила ему право баллотироваться на президентских выборах 31 марта.

Ващенко Александр

Александр Ващенко - председатель правления общественной организации "Власть народа". Он является беспартийным, идет на выборы как cамовыдвиженец 7 февраля его зарегистрировали кандидатом в президенты. Вот как он заканчивает свою предвыборную программу (опубликованную на сайте ЦИК): "По завершению своего президентского срока гарантирую: от Запада до Востока будет власть народа!".

Вилкул Александр

20 января партия "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" выдвинула кандидатуру Александра Вилкула в президенты Украины. Отмечается, что Вилкул выдвинут от прежней Индустриальной партии Украины, которая была переименована в связи с судебным решением, которое запрещает вносить любые изменения в устав партии "Оппозиционный блок". Во время своей речи на форуме Вилкул пообещал прекратить военные действия на Донбассе в первые дни своего президентства, а достичь устойчивого мира в Украине - за 6-8 месяцев. 25 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в президенты.

Габер Николай

1 февраля ЦИК зарегистрировала лидера "Патриотической партии Украины" Николая Габера кандидатом в президенты. На выборы он идет как самовыдвиженец. "Украинцы все в дом! В Украину, - основной лозунг моей предвыборной программы кандидата в президенты", - написал в Facebook Николай Габер. По словам Габера, в случае его избрания, он создаст "все для возвращения всех, кто считает себя уркаинцами в Украину".

Гнап Дмитрий

20 января партия "Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты Украины журналиста Дмитрия Гнапа. Регистрация кандидата 8 января сопровождалась скандалом: накануне выяснилось, что расследователь в 2015 году не перечислил полученные редакцией "Следствие. Инфо" 15 тыс. евро на нужды армии. Сам Гнап это признал и отметил, что в ближайшее время перечислит средства на счет "Следствия. Инфо ".

Гриценко Анатолий

На съезде партии "Гражданская позиция" 11 января выдвинули кандидатом в президенты Украины экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Он уже дважды баллотировался в президенты Украины (в 2010 и 2014). "Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию", - сказал Гриценко, комментируя свое выдвижение.

Данилюк Александр

28 января ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты руководителя общественной организации "Центр оборонной реформы", члена политической партии "Гражданское движение "Спильна справа" и экс-советника бывшего министра обороны Валерия Гелетея - Александра Данилюка. 24 января в Facebook Данилюк так объяснил свой шаг: "Я не питаю иллюзий относительно моего личного участия в президентских выборах и не собираюсь в них побеждать. Но Организация не собирается быть сторонним наблюдателем, когда решается судьба Украины. Россия имеет множество инструментов вмешательства в украинские выборы. Мы создадим украинские инструменты противодействия. Остановить реванш - наше общее дело".

Деревянко Юрий

Кандидатом в президенты Украины Юрия Деревянко выдвинула политическая партия "Воля". Он подал документы в ЦИК 29 января, а 1 февраля ему предоставили право баллотироваться в президенты. "Я хочу еще раз подчеркнуть для всех украинцев - я иду на выборы исключительно ради победы! Несмотря на то, что у нас нет ни олигархического ресурса, ни карманных СМИ мы смогли объединить вокруг наших идей сотни тысяч украинцев. Мы готовы единым фронтом идти на выборы, чтобы защитить наши голоса, нашу свободу и наше будущее!", - заявил Деревянко после выдвижения на пост президента на съезде партии "Воля".

Добродомов Дмитрий

22 января политическая партия "Народный контроль" официально выдвинула Дмитрия Добродомова кандидатом на пост президента Украины. "Мы должны передать страну новому поколению. Нашим детям, которые сейчас массово покидают Украину в поисках лучшей жизни. Мы должны построить модернизированную, цивилизованную, успешную, мирную страну, которая не имеет долгов. Я убежден, что вместе мы сможем уничтожить старую прогнившую систему. Мы сможем построить новую Украину, в которой будет хотеться жить и развиваться ", - заявил Добродомов. ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты 25 января.

Журавлев Василий

Василий Журавлев - председатель Федерации футбола Мариуполя. Кандидатом в президенты его выдвинула партия "Стабильность". ЦИК предоставила право Журавлеву баллотироваться в президенты на заседании 6 февраля.

Зеленский Владимир

31 декабря 2018 Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты. Телеканал "1+1" в новогоднюю ночь показал соответствующее видео с обращением Зеленского за 5 минут до наступления нового, 2019 года, а поздравление президента Петра Порошенко - показал уже после 00:00. 21 января партия Зеленского "Слуга народа" выдвинула его кандидатом в президенты. 25 января 2019-го года Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. 30 января ЦВК предоставила ему право принять участие в президентской гонке.

Каплин Сергей

Народный депутат Сергей Каплин 3 января официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от Социал-демократической партии. Каплин член фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде. "Кандидат от СДП стал первым, кто регистрируется в 2019-м году", - сообщили в пресс-службе партии.



В 2017-2018 годах Сергей Каплин и Илья Кива боролись за лидерство в Социалистической партии Украины - в итоге Каплин пошел на выборы от СДПУ, а Кива отправился от "социалистов".

Кармазин Юрий

Юрий Кармазин - президент ОО "Институт права и общества", член Партии защитников Отечества. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Кармазин был народным депутатом четырех созывов, юрист, работал в прокуратуре и был судьей. ЦИК предоставила право Кармазину баллотироваться на должность президента 7 февраля.

Кива Илья

20 января Социалистическая партия Украины выдвинула своего председателя Илью Киву кандидатом в президенты. По словам Кивы, участие в выборах президента - "первый этап, который СПУ ставит перед собой". "Второй этап - парламентские выборы, мы будем представлять интересы народа в парламенте. Третий этап - возвращение к Социнтерну и восстановление позиций в Европейской социалистической партии. Европейская семья ждет нас", - добавил глава СПУ. Он добавил, что "первое, что мы должны брать у Европы - не марши ЛГБТ-сообществ, а социальную защищенность". 25 января Киву зарегистрировала кандидатом в президенты ЦИК.

Корнацкий Аркадий

22 января народный депутат (фракция БПП) Аркадий Корнацкий подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты. Корнацкий был избран народным депутатом на выборах 2014 по округу №132 в Николаевской области, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Согласно декларации за 2017, Корнацкий является владельцем шести компаний: ООО "Открытый город", ООО "Виктория", ЧП "Стройфирмы Корнацких", ООО "Юридическая фирма Корнацких", ООО "Контроль-Сервис. Патруль-Сервис", обслуживающий кооператив "Жилищно-строительный кооператив "Родная Хата", а также совместно владеет 80% производственного кооператива "Каскад", зарегистрированного в Российской Федерации. Депутат - владелец 15 домов в Киевской и Николаевской области, имеет наличные средства в размере 30 млн 124 тыс. грн, $775 тыс. и EUR 155 тыс. Он является руководителем общественной организации "Всеукраинское объединение "Движение свободных крестьян". 25 числа ЦИК его зарегистрировала.

Кошулинский Руслан

22 января съезд Всеукраинского объединения "Свобода" выдвинул кандидатом в президенты Украины Руслана Кошулинского. Руслан Кошулинский - украинский политик, народный депутат Украины VII созыва, заместитель председателя ВРУ VII созыва, заместитель партии и глава Секретариата ВО "Свобода". В 2015 году участвовал в выборах городского головы Львова. В том же году стал депутатом Львовского областного совета. 28 января Центризбирком дал право Руслану Кошулинскому баллотироваться на пост президента.

Кривенко Виктор

Партия "Народный рух Украины" 10 января выдвинула внефракционного народного депутата Виктора Кривенко кандидатом в президенты. Кривенко выбрали нардепом в 2014 году от партии "Самопомощь". В 2015-м его исключили из фракции за поддержку закона о децентрализации. В 2016-м он стал членом фракции БПП, которую оставил в декабре 2017-го года по собственному желанию. 5 февраля ЦИК предоставила возможность ему баллотироваться в президенты.

Куприй Виталий

Внефракционный нардеп Виталий Куприй подал документы как кандидат в президенты путем самовыдвижения 10 января. Куприя избран в Верховную Раду на выборах 2014 за 29-му округу в Днепропетровской области. Выдвигался партией "Блок Петра Порошенко". В марте 2015 года Виталий Куприй заявил о выходе из фракции БПП. Он объяснил это тем, что не согласен с политикой президента страны Порошенко. Это произошло тогда, когда бизнесмен Игорь Коломойский ушел с должности председателя Днепропетровской ОГА. В апреле 2015 года официально объявили о выходе Куприя с БПП. С июня 2015 году до июля 2018 был членом партии "УКРОП". В июле 2018 он вышел из партии "УКРОП" и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Литвиненко Юлия

Юлия Литвиненко - известная телеведущая (временно не работает). Она является беспартийной и идет на выборы как самовыдвиженка. 7 февраля ЦИК предоставила право ей баллотироваться в президенты. "Я предлагаю консолидацию вокруг таких направлений работы: 1. Партнерство ради безопасного развития

2. Открытые и прогрессивные государственные институты

3. Борьба с коррупцией

4. Развитие городов и сел

5. Экологизация экономики, инновационные национальные проекты

6. Качественное образование

7. Охрана здоровья По такой повестке дня мы сможем структурировать работу внутри страны. По следующим направлениям найдем доверие партнеров на международной арене ", - написала она, среди прочего, в своей предвыборной программе.

Ляшко Олег

21 января на съезде Радикальной партии Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины. В своем выступлении на съезде Ляшко пообещал в случае избрания президентом требовать сокращения количества депутатов Верховной Рады до 250. Также он пообещал вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум. Центральная избирательная комиссия 25 января зарегистрировала лидера "радикалов" кандидатом на главный пост в государстве.

Мороз Александр

12 января Социалистическая партия Александра Мороза на своем съезде выдвинула его кандидатом в президенты Украины. Экс-спикер Верховной Рады подал электронную декларацию кандидата в президенты Украины за 2017 год. За год он получил 185 тыс. 777 грн пенсии, его жена Валентина Мороз - 20,4 тыс. грн. У политика также сохраняется $ 24 тыс. в банке "Правэкс". С августа 1995 Мороз с женой владеют квартирой в Киеве площадью 112,6 кв. м. Мороз не задекларировал транспортные средства, не обладает ценными бумагами, корпоративными правами, не является бенефициаром каких-либо компаний. 23 января бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Через два дня Центризбирком его зарегистрировал.

Мураев Евгений

Бывший соратник Инны Богословской, Виктора Януковича и Вадима Рабиновича мечтает о президентском кресле и ведет за собой новую партию. 10 января партия "Наши" решила выдвинуть в президенты Украины Евгения Мураева (народный депутат, внефракционный).

Наливайченко Валентин

Съезд партии "Справедливость" 3 января выдвинул кандидатом в президенты Украины Валентина Наливайченко. "У меня есть стратегический план действий, как восстановить мир и как осуществить деоккупацию. Подготовил новое действенное международное соглашение для защиты нашей страны", - сказал на съезде он.



Валентин Наливайченко - дважды председатель Службы безопасности Украины (2006 - 2010 гг, 2014 - 2015 гг.).

Насиров Роман

16 января экс-глава ДФС Роман Насиров подал документы в ЦИК для участия в выборах президента Украины. "Одно из важнейших решений в моей жизни", - написал он в своем Facebook в тот день. На выборы Насиров идет как самовыдвиженец. 21 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

Новак Андрей

Андрея Новака выдвинула кандидатом в президенты политическая партия "Патриот". Он - экономист, председатель Комитета экономистов Украины. На данный момент - временно не работает. По регистрации - проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области. ЦИК предоставила Новаку право принять участие в президентской гонке на заседании 6 февраля.

Носенко Сергей

Бизнесмен Сергей Носенко идет на выборы как самовыдвиженец. Он является старшим управляющим директором ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина". Имеет высшее образование, беспартийный. 5 февраля ЦИК предоставила Носенко право баллотироваться в президенты.

Петров Владимир

Владимир Петров - политтехнолог, продюсер ООО "Люмпен продакшн". Он является беспартийным, идет на выборы как самовыдвиженец. Как заявил сам Петров в Facebook после регистрации 7 февраля: "Владимир Петров - первый в истории Украины кандидат в президенты, который проводит свою избирательную кампанию, находясь под домашним арестом".

Порошенко Петр

29 января Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Этот кандидат является самым успешным из всех претендентов на президентство на данный момент: в 2014 году он получил должность, получив в первом туре 54,7% (1-е место среди 21 кандидатов). 7 февраля ЦИК предоставила ему право второй раз побороться за президентское кресло.

Руслан Рыгованов

Руслан Рыгованов является исполняющим обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт". Он является беспартийным и идет на выборы как самовыдвиженец. По регистрации Рыгованов живет в городе Горловка Донецкой области. 5 февраля ЦИК его зарегистрировала кандидатом в президенты.

Скоцик Виталий

Виталий Скоцик подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации его кандидатом на пост президента Украины 3 января. 8 января ЦИК зарегистрировала его и еще трех претендентов кандидатами на пост президента Украины. 46-летний Виталий Скоцик идет на выборы как самовыдвиженец. Был председателем Аграрной партии Украины (с 2014 по 2018 год).

Смешко Игорь

Глава СБУ в 2003-2005 годах генерал-полковник Игорь Смешко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 25 января. Смешко пошел на выборы как самовыдвиженец. 30 числа Центризбирком предоставил ему право принять участие в президентской гонке.

Соловьев Александр

8 февраля ЦИК зарегистрировала Александра Соловьева. С первой попытки он получил отказ в регистрации, но подал документы повторно 3 февраля и его зарегистрировали. Соловьев баллотируется от партии "Умная сила". Заместитель директора ООО юридическая компания "ФЭБ". "На вопрос, какую цель я ставлю перед собой, баллотируясь в президенты, ответил: главное - это восстановить мир. Тогда у нас будет порядок в стране и достаток в каждой семье! Уверен, за это стоит бороться!", - написал Соловьев в Facebook после сдачи документов в ЦИК.

Тарута Сергей

25 января лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины. 18 января он был выдвинут партией. 29 числа ЦВК предоставила право Таруте принять участие в президентской гонке. Сергей Тарута в 2014-м году, в разгар русской агрессии на Донбассе, с марта по октябрь был председателем Донецкой ОГА.

Тимошенко Юлия

Решение выдвинуть Юлию Тимошенко кандидатом в президенты принято на партийном съезде, который состоялся 22 января в киевском Дворце Спорта. Как пояснили в пресс-службе "Батькивщины", дата проведения съезда приурочена к 100-летию украинской Соборности. 25 января ЦИК зарегистрировала ее кандидатом в президенты.

Тимошенко Юрий

Юрий Тимошенко - народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, беспартийный. Он идет на выборы как самовыдвиженец. 6 февраля ЦИК зарегистрировала Юрия Тимошенко кандидатом в президенты.

Шевченко Игорь

4 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины - им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. Шевченко подал документы в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9:00. То есть, это было сделано в первые минуты избирательной кампании.



Экс-министр идет на выборы как самовыдвиженец.

Шевченко Александр