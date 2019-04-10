Boeing не продал ни одного самолета 737 MAX в марте
10 апреля, 2019, 08:55
Американская компания Boeing не заключил в марте ни одного контракта по продаже самолетов типа 737
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
По информации издания, такое произошло впервые за семь лет.
В январе Boeing поставила 24 лайнеры 737 MAX. В феврале - 27. Еще более 4,6 тыс. Самолетов типа 737 должны были поставлены по ранее заключенным договорам.
Кроме того, компания получила 78 заказов на старые модификации Boeing.
Читайте также: Запрещенный Boeing . Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире
- Напомним, что в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
- В октябре прошлого года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
- Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
- Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
- Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
- Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии. Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.
- В компании Boeing заявили, что обновили программное обеспечение самолетов модели 737 MAX.
- Впоследствии президент корпорации Boeing Деннис Мюленбург официально признал , что катастрофы самолетов Boeing-737 MAX в Индонезии и Эфиопии произошли за некорректной работы программного обеспечения.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-