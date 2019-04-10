Boeing не продал ни одного самолета 737 MAX в марте

10 апреля, 2019, 08:55

Американская компания Boeing не заключил в марте ни одного контракта по продаже самолетов типа 737

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По информации издания, такое произошло впервые за семь лет.

В январе Boeing поставила 24 лайнеры 737 MAX. В феврале - 27. Еще более 4,6 тыс. Самолетов типа 737 должны были поставлены по ранее заключенным договорам.

Кроме того, компания получила 78 заказов на старые модификации Boeing.

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