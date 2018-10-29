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Авиакатастрофа в Индонезии: никто не выжил

Погибли все пассажиры самолета Boeing-737, который упал в море после вылета из Джакарты

Об этом сообщил глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги, передает DPA.

"Мы осмотрели поверхность моря и не нашли ни одного человека, который бы выжил", - сказал он, добавив, что обнаружено несколько частей тела.

Он так же добавил, что из воды подняли несколько частей тел.

Дайверы пытались добраться до фюзеляжа Boeing 737 MAX 8, который, как считается, достиг морского дна на глубине около 35 метров, сказал он.

Эдвард Сират, руководитель авиакомпании, заявил, что пилот просил вернуться к базе из-за неизвестной проблемы.

"Наш пилот работал в соответствии с процедурой, и когда он увидел проблему, то просил вернуть на базу, но мы знаем, как все точно закончилось", - сказал Сират.

Представитель аэронавигационной компании AirNav заявил, что самолет потерял контакт через 13 минут после вылета из Международного аэропорта Сукарно-Хатта в воскресенье 28 октября в 6:20 утра.

Как сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины, украинцев не было ни среди пассажиров, ни среди экипажа.

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