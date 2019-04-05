Корпорация Boeing признала свою вину в 2 авиакатастрофах

5 апреля, 2019, 20:52

Boeing признал свою вину в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии

Об этом заявил президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург, говорится в сообщении на сайте Boeing, передает Радио Свобода.

"Все мы в компании чувствуем огромную серьезность этих событий", - сказал президент Boeing.

Он также признал, что в обоих случаях аварий система под названием MCAS "сыграла решающую роль". Отмечается, что система MCAS автоматически переключает стабилизатор и опускает нос самолета в направлении земли в случае, если получает сигнал, что самолет выходит на слишком большие углы (поднимает нос) и теряет скорость.

В случаях с авариями в Индонезии и Эфиопии, по предварительным данным, сломался датчик, и система ошибочно начала работу, направив самолет к земле. Пилоты не смогли ее отключить.

Президент Boeing пообещал, что в ближайшее время в программное обеспечение самолетов модели 737 MAX внесут изменения.

"Это обновление вместе с соответствующими учебными материалами, которые получат пилоты, исключат возможность непреднамеренной активации MCAS", - сказал Мюиленбург в обращении.