Корпорация Boeing признала свою вину в 2 авиакатастрофах
Об этом заявил президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург, говорится в сообщении на сайте Boeing, передает Радио Свобода.
"Все мы в компании чувствуем огромную серьезность этих событий", - сказал президент Boeing.
Он также признал, что в обоих случаях аварий система под названием MCAS "сыграла решающую роль". Отмечается, что система MCAS автоматически переключает стабилизатор и опускает нос самолета в направлении земли в случае, если получает сигнал, что самолет выходит на слишком большие углы (поднимает нос) и теряет скорость.
В случаях с авариями в Индонезии и Эфиопии, по предварительным данным, сломался датчик, и система ошибочно начала работу, направив самолет к земле. Пилоты не смогли ее отключить.
Президент Boeing пообещал, что в ближайшее время в программное обеспечение самолетов модели 737 MAX внесут изменения.
"Это обновление вместе с соответствующими учебными материалами, которые получат пилоты, исключат возможность непреднамеренной активации MCAS", - сказал Мюиленбург в обращении.
- В середине марта 2019 года из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
- В октябре прошлого года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек.
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