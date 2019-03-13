Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом.
Трамп издал приказ на посадку всех самолетов Boeing 737 Max в воскресенье.
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Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
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В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
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По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
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Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
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Индонезия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
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Управление гражданской авиации Австралии решило временно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы самолета в Эфиопии.
- Европа может ввести запрет на эксплуатацию самолета типа Boeing 737 Max 8, который потерпел уже вторую катастрофу за последние месяцы.
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