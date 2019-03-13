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Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом.

Трамп издал приказ на посадку всех самолетов Boeing 737 Max в воскресенье.

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