Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

13 марта, 2019, 20:55

Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом.

Трамп издал приказ на посадку всех самолетов Boeing 737 Max в воскресенье.