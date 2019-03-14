Запрещенный Boeing. Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире

15 марта, 2019, 13:27

Ульяна Букатюк

После падения Boeing 737 MAX в Эфиопии компания столкнулась с массовым запретом на использование одного из лучших в истории самолетов

Что произошло

10 марта пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел катастрофу на пути из Аддис-Абебы в Найроби.

Уже на шестой минуте полета самолет упал. На его борту находились пассажиры из 35 стран: 32 граждан Кении, 18 - Канады, 7 - Великобритании, 3 - России. По информации МИД, украинцев на борту не было. В целом вместе с экипажем погибли 157 человек.

Известно, что вскоре после вылета пилот самолета сообщил о проблемах с системой управления полетом и получил разрешение вернуться назад, но сделать этого не успел.

Следует напомнить, что в октябре 2018 г. разбился такой же самолет индонезийской компании Lion Airplunged. Обстоятельства тоже были похожи: почти сразу после вылета нос самолета клонил вниз. Тогда погибли 189 человек.

В обоих случаях погодные условия были замечательными, а самолеты - практически новыми (до четырех месяцев).

В чем может быть проблема

Расследование октябрьской катастрофы самолета Lion Air свидетельствует, что пилоты, вероятно, имели проблемы с автоматической системой, которая предотвращает задирание носа самолета, потерю тяги и срыв в штопор. Однако конечной причины до сих пор не установлено.

Случай с самолетом эфиопских авиалиний похож, но эксперты предостерегают от выводов без доказанных результатов следствия (которое сейчас продолжается).

Сайт отслеживания рейсов Flightradar24 сообщил, что самолет нестабильно набирал высоту.

Согласно одной из версий, причиной катастрофы называют недостаточный опыт ("налет") пилотов авиакомпании.

Однако все чаще вероятной проблемой называют программное обеспечение этой модели самолета, которое постоянно опускало нос, даже когда самолет не терял тягу, пишет газета Wall Street Journal .

В случае Lion Airplunged пилоты пытались исправить ситуацию, но автоматика более 20 раз не давала это сделать.

Особенностью самолетов 737 MAX 8 и 9 есть новая система MCAS (maneuvering characteristics augmentation systems - улучшение характеристик системы маневрирования). Фактически система помогает пилотам "подруливать".

Каждый раз, когда при ручном управлении угол атаки (угол между направлением движения самолета и его продольной оси, - ред.) увеличивался выше определенного уровня, срабатывала система, направляя нос самолета немного вниз. Если датчики сработали неправильно, пилоты не могли противостоять системе.

Поэтому система, призванная помогать и спасать, по сути, может убивать.

"Самолеты становятся слишком сложными, чтобы на них летать", - написал после трагедии президент США Дональд Трамп, заявив, что хочет, чтобы они были достаточно понятными для управления пилотами.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019

Какие авиакомпании летают на Boeing 737 MAX 8

Авиалайнер Boeing 737 производят с 1967 года. Самолет считается очень удачным, поскольку позволяет экономить на 20% больше топлива, чем конкуренты.

Неудивительно, что он остается одним из самых распространенных пассажирских самолетов в мире. А заказы именно этой модели у Boeing росли ежегодно.

Модель Boeing 737 MAX компания продает быстрее всего в истории, очереди за этими самолетами тянутся годами. По данным производителя, заказы на него уже разместили более 100 авиакомпаний во всем мире.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, сейчас в 59 авиакомпаний по всему миру эксплуатируется более 387 самолетов Boeing 737 Max. А с 2017 года компания получила заказ на еще более 4,7 тыс. лайнеров семейства 737 MAX Boeing.

Самолеты этой модели эксплуатируются крупнейшими авиакомпаниями мира, в том числе и теми, что летают в Украину.

У украинских авиакомпаний самолетов семейства Boeing 737 MAX пока нет.

Авиакомпания МАУ ожидает до конца года получить три самолета Boeing 737 MAX 8 Также эксплуатировать самолеты семейства Boeing 737 MAX планирует SkyUp.

Однако предприятия объявили, что не намерены эксплуатировать эти самолеты, пока не выяснятся все обстоятельства авиакатастроф.

Массовый запрет Boeing 737 MAX 8

Тем не менее после катастрофы в Эфиопии эксплуатацию этого самолета начали массово запрещать в мире.

Первыми использовать Boeing 737 после авиакатастрофы запретил Китай. Впоследствии к нему присоединились Индонезия, Австралия, Эфиопия, Сингапур, Мексика, Великобритания, Египет, Норвегия, ОАЭ, Намибия, Ливан, Молдова и др.

Впоследствии ограничить использование самолетов этой модели решили и в странах Европейского Союза.

Украина также запретила использовать самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии

За два дня более 30 авиакомпаний отказались от использования этих лайнеров и более 40 стран закрыли для них воздушное пространство.

Президент США Дональд Трамп также приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в США, однако крупнейший оператор этой модели Boeing 737 в Соединенных Штатах, авиакомпания Southwest Airlines, не отказывалась от самолетов, а предлагала пассажирам, которые уже купили билеты на них, возможность изменить рейс.

Сначала в Boeing настаивали на безопасности самолета. Однако после консультаций с Федеральным авиационным управлением США (FAA) и Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) компания решила рекомендовать временное приостановление эксплуатации своих самолетов Boeing 737 Max.

Поэтому уже 13 марта все самолеты Boeing 737 MAX прекратили полеты из-за запретов, введенных авиакомпаниями после авиакатастрофы в Эфиопии.

Все рейсы сейчас Boeing 737 MAX приостановлены

Акции компании Boeing резко упали из-за катастрофы

До падения самолета в Эфиопии стоимость акции компании по итогам торгов пятницы составляла $422,5 млрд, а капитализация - $238,7 млрд.

С начала рабочей недели после падения лайнера акции подешевели до $375,4 млрд, а капитализация снизилась на $26,6 млрд - до $212,1 млрд.

После катастрофы акции Boeing упали на 13%. Таким образом компания сразу потеряла более $25 млрд рыночной стоимости.

Это самое резкое падение стоимости компании со времен терактов 11 сентября 2001 года.

Кроме того, авиакомпании поставили под угрозу заказ на самолеты компании Boeing на общую сумму $57 млрд .

VietJet Aviation пересмотрела свой заказ на 200 самолетов. А норвежская авиакомпания заявила, что намерена добиться от Boeing компенсации за потерянные доходы и дополнительные расходы.

Boeing также отложила на неопределенный срок презентацию нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777Х, которая должна была пройти 13 марта в Сиэтле.

Возможен ли крах Boeing и как это повлияет на авиаперевозки в мире

На фоне падения Boeing акции главного конкурента - европейской компании Airbus - выросли на несколько процентных пунктов.

И это может быть ощутимым ударом по экономике США. Аналитики обращают внимание, что первыми от самолетов американского производителя отказались в Китае, с которым Штаты находятся в торговой войне.

В отчете FAA по 2016 "Экономическое влияние гражданской авиации на экономику США" говорится о том, что производство гражданских самолетов внесло $59,9 млрд в торговый баланс США (экспорт за вычетом импорта) в 2014 году. Это топовый экспорт США. Всего на авиацию в это время приходилось 5% ВВП США.

Впрочем краха компании ждать не стоит, говорит в комментарии Еспресо.TV эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце:

"Пока не будет окончательных результатов расследования причин падения, а также рекомендаций и требований международных авиаспильнот вроде IFATCA, рано говорить даже о каком-то переломе на рынке".

По словам Долинце, в последние годы электронные системы в авиапроизводстве регулировались мало, и он ожидает, что в ближайшее время будет много регуляторных решений именно по этому аспекту.

"Два крупнейших авиапроизводители в мире Boeing и Airbus занимают около 80% рынка. Оставшиеся 20% покрывают довольно мелкие компании из Китая, России, украинский "Антонов", которые в последние годы почти не выпускают пассажирские самолеты. Поэтому рынок вряд ли возможно существенно изменить", - считает авиаэксперт.