Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии
Соответствующее решение приняла Государственная авиационная служба Украины.
Решение временно запретить полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 в Украине Государственная авиационная служба объяснила катастрофой самолета этой модели в Эфиопии в воскресенье 10 марта, точные причины которой еще расследуются. Также упомянута октябрьская авиакатастрофа этой модели самолета в Индонезии.
"На начальной стадии соответствующего расследования второй катастрофы нельзя исключить, что одинаковые причины могли привести к обоим событиям", - говорится в заявлении Госавиаслужбы.
Запрет вступает в силу 13 марта в 18:00 по киевскому времени и распространяется на выполнение полетов в, в пределах, с или над территорией Украины, говорится в решении ГАСУ.
Там также указано, что решение по безопасности полетов совпадает с мероприятиями Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и других стран и считается временным.
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