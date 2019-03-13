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Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии


фото: censor.net
Украина присоединилась к списку стран, которые временно прекращают полеты самолетов Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии

Соответствующее решение приняла Государственная авиационная служба Украины.

Решение временно запретить полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 в Украине Государственная авиационная служба объяснила катастрофой самолета этой модели в Эфиопии в воскресенье 10 марта, точные причины которой еще расследуются. Также упомянута октябрьская авиакатастрофа этой модели самолета в Индонезии.

"На начальной стадии соответствующего расследования второй катастрофы нельзя исключить, что одинаковые причины могли привести к обоим событиям", - говорится в заявлении Госавиаслужбы.

Запрет вступает в силу 13 марта в 18:00 по киевскому времени и распространяется на выполнение полетов в, в пределах, с или над территорией Украины, говорится в решении ГАСУ.

Там также указано, что решение по безопасности полетов совпадает с мероприятиями Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и других стран и считается временным.

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