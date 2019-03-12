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Сингапур и Мексика отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии


фото: ap
Управление гражданской авиации Сингапура и крупнейший мексиканский перевозчик Aeromexico отказались от эксплуатации новых самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

Об этом говорится в заявлении сингапурского ведомства, передает CNN.

"Как заявило во вторник утром Управление гражданской авиации Сингапура, приостановление начнется в 14:00", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение о запрете использования самолетов коснется регионального перевозчика SilkAir, а также авиакомпании China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines и Thai Lion Air.

В национальной авиакомпании Сингапура Singapore Airlines нет самолетов этой модели.

Сингапур принял такое решение после того, как крупнейшая аргентинская авиакомпания Aerolíneas Argentinas заявила о "заземлении" пяти самолетов Boeing 737 Max 8. Сама же Aerolíneas Argentinas отметила, что сделала это, учитывая "технические отчеты после падения самолета в Эфиопии".

В мексиканской авиакомпании, которая имеет в своем флоте шесть самолетов Boeing 737 MAX, сообщили о таком же решении. В частности, в компании отметили, что будут использовать Boeing 737 до конечных результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии.

Как сообщает "Радио Свобода", компания Boeing намерена в ближайшие недели представить обновленное программное обеспечение для управления самолетами. В частности, будут обновлены системы автоматического определения и коррекции положения носа самолета относительно линии горизонта.

Кроме того, Boeing внесет уточнения в материалы для подготовки пилотов.

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