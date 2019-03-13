//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max

Компания Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии поддержала временный запрет на эксплуатацию их самолетов 737 Max

Об этом говорится в заявлении Boeing.

После консультаций с Федеральным авиационным управлением США (FAA) и Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) компания решила рекомендовать временном приостановлении эксплуатации своих самолетов Boeing 737 Max.

"От имени всей команды Boeing мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в этих двух трагических авариях. Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в сотрудничестве со следователями, принять меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения трагедии", - сказал генеральный директор The Boeing Company Денис Муйленбург.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать