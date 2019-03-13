Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max
13 марта, 2019, 21:57
Компания Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии поддержала временный запрет на эксплуатацию их самолетов 737 Max
Об этом говорится в заявлении Boeing.
После консультаций с Федеральным авиационным управлением США (FAA) и Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) компания решила рекомендовать временном приостановлении эксплуатации своих самолетов Boeing 737 Max.
"От имени всей команды Boeing мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в этих двух трагических авариях. Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в сотрудничестве со следователями, принять меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения трагедии", - сказал генеральный директор The Boeing Company Денис Муйленбург.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
- По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
- Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
- Индонезия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
- Управление гражданской авиации Австралии решило временно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы самолета в Эфиопии .
- Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.