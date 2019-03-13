Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max

13 марта, 2019, 21:57

Компания Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии поддержала временный запрет на эксплуатацию их самолетов 737 Max

Об этом говорится в заявлении Boeing.

После консультаций с Федеральным авиационным управлением США (FAA) и Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) компания решила рекомендовать временном приостановлении эксплуатации своих самолетов Boeing 737 Max.

"От имени всей команды Boeing мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в этих двух трагических авариях. Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в сотрудничестве со следователями, принять меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения трагедии", - сказал генеральный директор The Boeing Company Денис Муйленбург.