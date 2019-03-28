Boeing обновил программное обеспечение самолетов 737 MAX и ожидает сертификацию
Федеральное авиационное управление США должно проверить эти обновления и предоставить соответствующий сертификат о безопасности, передает WSJ .
По словам представителей компании, обновления касаются системы автоматического улучшения характеристик и маневренности MCAS. По предварительной версии, именно из-за неполадок в работе этой системы могли произойти авиакатастрофы в Индонезии и в Эфиопии.
Вице-президент Boeing Майк Синнет анонсировал встречу с пилотами и представителями авиакомпаний в Сиэтле.
"Мы ознакомим около 200 пилотов и представителей авиакомпаний с изменениями в системе улучшения характеристик маневренности самолета. Участники встречи смогут наблюдать на стенде моделирование условий полета как при прежних, так и при новых функциях этой системы", - отметил он.
Такожж он отметил, что обновление прошли сотни часов испытаний, и их проверили в реальных полетах. Он добавил, что команда Boeing делает все возможное, чтобы подобные несчастные случаи никогда не повторялись.
По официальной информации, Федеральное авиационное управление США еще не проверило обновление программного обеспечения Boeing и не предоставило сертификат.
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