Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы в Эфиопии
11 марта, 2019, 09:20
Власти Китая временно запретили использовать самолеты Boeing 737 MАХ 8 на внутренних национальных авиалиниях
Об этом сообщается на сайте Управления гражданской авиации Китая.
"С 18:00 по местному времени временно прекращаются все полеты этих самолетов. Подобные меры принимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая", - сообщили в ведомстве.
В документе также говорится, что ограничения официально отменят только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее сообщение по этому поводу.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что граждан Украины на борту самолета "Боинг 737" , потерпевшего катастрофу в Эфиопии, не было.
- В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
- По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
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