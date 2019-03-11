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Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы в Эфиопии


фото: REUTERS
Власти Китая временно запретили использовать самолеты Boeing 737 MАХ 8 на внутренних национальных авиалиниях

Об этом сообщается на сайте Управления гражданской авиации Китая.

"С 18:00 по местному времени временно прекращаются все полеты этих самолетов. Подобные меры принимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая", - сообщили в ведомстве.

В документе также говорится, что ограничения официально отменят только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее сообщение по этому поводу.

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