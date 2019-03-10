//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На пути из Эфиопии в Кению разбился самолет с 149 пассажирами


фото: airplane-pictures.net
Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби

На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, передает ВВС .

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что авария произошла вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.

Удалось выжить кому-то из тех, кто находился на борту, выясняется.

  • Согласно открытым данных, авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

10 марта, 2019 воскресенье

9 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать