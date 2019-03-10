На пути из Эфиопии в Кению разбился самолет с 149 пассажирами

10 марта, 2019, 10:54

Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби

На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, передает ВВС .

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что авария произошла вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.

Удалось выжить кому-то из тех, кто находился на борту, выясняется.