На пути из Эфиопии в Кению разбился самолет с 149 пассажирами
10 марта, 2019, 10:54
Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби
На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, передает ВВС .
В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что авария произошла вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.
Удалось выжить кому-то из тех, кто находился на борту, выясняется.
- Согласно открытым данных, авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
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