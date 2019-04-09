Дело Гандзюк: заместитель главы Херсонской ОГА Рищук подал в отставку

9 апреля, 2019, 08:35

Заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук написал заявление об отставке

Об этом он сообщил в Facebook.

"Как всем известно, в пятницу глава ОГА Гордеев АА написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрей Гордеев и иду вместе с ним", - написал он.

По словам Рищука, он планирует в дальнейшем работать для людей, только уже в качестве депутата областного совета.

Он также написал, что верит, что "рано или поздно" заказчика Екатерины Гандзюк найдут.

"Что касается того проплаченного бреда под названием "Кто заказал Катю Гандзюк" могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем этого заказчика, что касается меня я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет этого заказчика" , - написал Рищук.

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Кроме того, он предположил, что его "кто-то очень боится".

"У меня есть силы и возможности и я буду так же работать на округе назло врагам и на радость и благо людей", - сообщил он.

Справка

Екатерина Гандзюк - политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН.

Имела два высших образования, училась в аспирантуре.



Активная участница евромайдана в Херсоне.

Противодействовала попыткам начать в Херсоне "русскую весну" и обеспечить вторжение российских "освободителей".

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе помогала вынужденным переселенцам.