Дело Гандзюк: заместитель главы Херсонской ОГА Рищук подал в отставку
Об этом он сообщил в Facebook.
"Как всем известно, в пятницу глава ОГА Гордеев АА написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрей Гордеев и иду вместе с ним", - написал он.
По словам Рищука, он планирует в дальнейшем работать для людей, только уже в качестве депутата областного совета.
Он также написал, что верит, что "рано или поздно" заказчика Екатерины Гандзюк найдут.
"Что касается того проплаченного бреда под названием "Кто заказал Катю Гандзюк" могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем этого заказчика, что касается меня я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет этого заказчика" , - написал Рищук.
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Кроме того, он предположил, что его "кто-то очень боится".
"У меня есть силы и возможности и я буду так же работать на округе назло врагам и на радость и благо людей", - сообщил он.
Справка
Екатерина Гандзюк - политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН.
Имела два высших образования, училась в аспирантуре.
Активная участница евромайдана в Херсоне.
Противодействовала попыткам начать в Херсоне "русскую весну" и обеспечить вторжение российских "освободителей".
После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе помогала вынужденным переселенцам.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец убитой журналистки, Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игорь Павловский.
- 30 января глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить "ложные обвинения его в причастности к трагедии погибшей активистки Екатерины Гандзюк".
- 28 марта активисты провели акции под домами Мангера и Рищука. 29 марта Рищука допросили на полиграфе.
- 6 апреля Гордеев подал в отставку. Порошенко заявил, что уволит Гордеева с должности главы Херсонской облгосадминистрации в течение семи-восьми дней.
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