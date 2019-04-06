Глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку
6 апреля, 2019, 17:21
Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке
Об этом сообщает "Общественное" .
Гордеев написал заявление об отставке на имя президента Украины Петра Порошенко.
Дополняется.
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