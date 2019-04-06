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Глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку


фото: Gazeta.ks.ua
Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке

Об этом сообщает "Общественное" .

Гордеев написал заявление об отставке на имя президента Украины Петра Порошенко.

Дополняется.

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