10 фактов из жизни Екатерины Гандзюк

4 ноября, 2018, 16:55

Екатерина Гандзюк на протяжении жизни вела активную общественно-политическую деятельность, боролась против "русской весны", собирала деньги переселенцам и помогала развивать спорт на селе

1. Родилась 17 июня 1985 года в городе Херсон.

2. Окончила Херсонский государственный университет и Киевский национальный экономический университет. В 2016 году училась в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

3. С 2003 года была активисткой партии "Батькивщина" и возглавляла областную общественную организацию "Батькивщина молодая". В 2004 году была активной участницей Оранжевой революции. А через два года стала депутатом Херсонского облсовета от БЮТ.

4. Была соучредителем Агентства гражданской журналистики "МОСТ" и сайта most.ks.ua. Сайт стал площадкой, что освещал проблемы местной политики. Впоследствии сайт сконцентрировался на мониторинге государственных закупок.

5. Работала в проекте "Молодые футбольные волонтеры: Спорт и волонтерство для Целей развития тысячелетия" ПРООН, и занималась развитием спорта в сельских районах Херсонщины.

6. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну", была участницей Евромайдана в Херсоне. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась переселенцами. Будучи помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для детей переселенцев.

7. В мае 2014 года она была избрана депутатом Херсонского городского совета от политической партии "Батькивщина". Однако через год Гандзюк была исключена из рядов партии. С 2016 года входила в волонтерскую группу Itchy Trigger Finger Ukrainians.

8. 31 июля 2018 года неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела. Изначально уголовное дело было открыто по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство), но впоследствии переквалифицировано на "покушение на убийство с особой жестокостью". Это дело взял под свой контроль генпрокурор Юрий Луценко. Правоохранители задержали двух подозреваемых по этому делу - Владимира Васяновича и Сергея Торбина.

"Я до сих пор не знаю имени заказчика нападения на меня. Гандзюк - это не просто моя фамилия. Это фамилия среди 40 других фамилий, которые пострадали от нападений, произошедших за последний год. За последний год в Украине произошло 40 нападений на общественных активистов. Заказчика ни одного из них не было названо. Хуже всего - половину из этого списка я знаю лично. Это больше всего меня ужасает".

9. Гандзюк находилась в системном конфликте с пророссийскими силами региона. Адвокат Маси Найем, который защищал чиновницу, предположил, что преступление было совершено "по заказу местных пророссийских сил".

10. 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла на 34-м году жизни, предварительно, из-за обрыва тромба. После смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк полиция переквалифицировала дело на завершенное умышленное убийство.