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Порошенко рассказал, когда уволит Гордеева с должности главы Херсонской ОГА


фото: dt.ua
Петр Порошенко заявил, что уволит Андрея Гордеева с должности главы Херсонской облгосадминистрации в течение семи-восьми дней

Об этом президент Украины заявил 6 апреля во время встречи с представителями общественных организаций, сообщила одна из ее участниц - исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк в facebook

"Увольнение Гордеева и Рищука - это требование инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" озвучили несколько участников встречи. Ответ Порошенко: сегодня после разговора с президентом Гордеев подписал заявление на увольнение. Официально он будет уволен с должности руководителя ОГА через 7-8 дней", - написала Каленюк.

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