"Это неуважение к политику": Порошенко о предложении Зеленского к Тимошенко быть арбитром дебатов
Об этом президент заявил 5 апреля, сообщает Еспресо.TV
"Моя позиция следующая. Дебаты - это не шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное поведение - это неуважение к политику Юлии Тимошенко, которая заняла третье место и неуважение к ее избирателям, а больше 2 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну. Избирателей надо уважать ", - отметил Порошенко.
Также президент поблагодарил украинцев, проголосовавших за него 31 марта.
"Также я с большим уважением отношусь к избирателям Юлии Тимошенко, с большим уважением отношусь и к тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского - они неравнодушны, высказали свое мнение. И я буду делать все возможное для того, чтобы убедить их во втором туре проголосовать за меня. Но подобное отношение я считаю недостойным ", - добавил президент.
- Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- Владимир Зеленский предложил Тимошенко роль "независимого арбитра" на дебатах между кандидатами в президенты Украины.
- Председатель правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что модератора дебатов между кандидатами должен определять общественный вещатель .
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко требует от Зеленского извинений перед лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко.
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