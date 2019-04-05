"Это неуважение к политику": Порошенко о предложении Зеленского к Тимошенко быть арбитром дебатов

5 апреля, 2019, 10:36

Об этом президент заявил 5 апреля, сообщает Еспресо.TV

"Моя позиция следующая. Дебаты - это не шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное поведение - это неуважение к политику Юлии Тимошенко, которая заняла третье место и неуважение к ее избирателям, а больше 2 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну. Избирателей надо уважать ", - отметил Порошенко.

Также президент поблагодарил украинцев, проголосовавших за него 31 марта.

"Также я с большим уважением отношусь к избирателям Юлии Тимошенко, с большим уважением отношусь и к тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского - они неравнодушны, высказали свое мнение. И я буду делать все возможное для того, чтобы убедить их во втором туре проголосовать за меня. Но подобное отношение я считаю недостойным ", - добавил президент.