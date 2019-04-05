"Требую извинений Зе перед ЮВТ", - Геращенко предлагает Зеленскому извиниться перед Тимошенко

5 апреля, 2019, 07:51

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко требует от кандидата в президенты Владимира Зеленского извинений перед лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.



Депутат отреагировала на предложение Зеленского к Тимошенко стать арбитром на дебатах с президентом Петром Порошенко.



По мнению Геращенко, кандидат своим предложением унизил Тимошенко и миллионы ее избирателей.



" Юлия Тимошенко - одна из лидеров оппозиционной фракции, а не ведущая дебатов и корпоративов. Можно не соглашаться с ее политическими взглядами, но за ней стоят миллионы избирателей. Требую извинений Зе перед ЮВТ", - написала первый вице-спикер Рады.