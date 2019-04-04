Зеленский предложил Тимошенко быть арбитром на дебатах с Порошенко

4 апреля, 2019, 18:32

Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать арбитром в его дебатах с Петром Порошенко

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Facebook.

"Во избежание подкупа и провокаций мы предлагаем назначить отдельного и независимого арбитра для проведения дебатов. Юлия Тимошенко! Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответа в течение 24 часов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что принимает "нелепые извинения от Порошенко".

"Петр Порошенко принял мой вызов, тон разговора резко изменили. Ваши нелепые извинения принимаю. Я человек простой", - рассказал кандидат.

Напомним, что Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".

Он отметил, что Порошенко должен публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с быдлом, не с "ватником", не с "малоросом", не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.