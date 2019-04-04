На Общественном прокомментировали идею об участии Тимошенко в дебатах в роли "арбитра"

4 апреля, 2019, 20:32

Дебаты между кандидатами в президенты будут проводиться согласно законодательству и модератора должен предложить Общественный вещатель

Об этом заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласания в Facebook.

Дебаты должны проводиться с модератором Общественного вещателя в студии "UA: Общественное", говорится в сообщении.

"Господа кандидаті. Дебаты - по Закону "О выборах президента Украины" должны проходить в студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", - написал Аласания.