На Общественном прокомментировали идею об участии Тимошенко в дебатах в роли "арбитра"
4 апреля, 2019, 20:32
Дебаты между кандидатами в президенты будут проводиться согласно законодательству и модератора должен предложить Общественный вещатель
Об этом заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласания в Facebook.
Дебаты должны проводиться с модератором Общественного вещателя в студии "UA: Общественное", говорится в сообщении.
"Господа кандидаті. Дебаты - по Закону "О выборах президента Украины" должны проходить в студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", - написал Аласания.
- Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
- Руководитель Общественного вещателя Зураб Аласания заявил, что для проведения дебатов необходимы два условия: согласованность между штабами кандидатов и чтобы ЦИК оплатила дебаты из госбюджета.
- Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать арбитром в его дебатах с Петром Порошенко
- Руководительница ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко не определилась, соглашаться ли на предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского о роли арбитра во время дебатов с Петром Порошенко.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-