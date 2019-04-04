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"Если Тимошенко будет председателем Верховного суда": член "Батькивщины" об идее модерации дебатов между кандидатами

Член ВО "Батькивщина", нардеп V, VI, VII созывов Андрей Сенченко заявил, что Юлия Тимошенко может выступать арбитром дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским разве что с должности председателя Верховного суда

Об этом Сенченко заявил в эфире программы "Политклуб" на Еспресо.TV .

"Как это будет выглядеть? Спорят два кандидата и почему государственный деятель Юлия Тимошенко должна между ними выступать модератором? Вот если она будет председателем Верховного суда - тогда может", - сказал Сенченко.

При этом член ВО "Батькивщина" отметил, что не считает государственным деятелем ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко.

"А сегодня два кандидата, которые, надеюсь, выйдут на дебаты, они не являются государственными деятелями. Зеленский - потому что он пока ничего для нашей страны не сделал, но увидим дальше, а Порошенко - то, что он делал, - это моя субъективная оценка - он это делал для себя. это обогащение за счет государства, украинской армии, тарифов, Роттердам +. Поэтому я его тоже не считаю государственным деятелем", - добавил Сенченко.

Юлия Тимошенко - это государственный деятель, человек, который очень ответственно относится к решению проблем страны. Да, она, может быть, в жизни и в политике делала ошибки, как и каждый человек. Но очень много сделала для своей страны.

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